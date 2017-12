Après plusieurs mois de fermeture la plage de Roches Noires (Saint-Gilles-les-Bains) a rouvert à la baignade ce jeudi 21 décembre 2017 peu avant 11 heures du matin. Un dispositif anti-requin a été installé pour assurer la sécurité des baigneurs. Les autres activités interdites restent interdites. Suivez notre live avec nos journalistes présents sur place

- Ce live est à présent terminé, merci d'avoir suivi cette actualité avec Imaz Press Réunion -

• 11h15 - Willy Cail, directeur de la prévention et de la sécurité à la mairie de Saint-Paul, rappelle que seule la baignade est permise aux Roches Noires. Le filet ne permet pas la pratique des activités nautiques comme le surf par exemple.

• 10h52 - Le premier baigneur est à l'eau.

• 10h49 - La plage rouvre à la baignade. Le drapeau orange est hissé par les MNS et Joseph Sinimalé

• 10h47 - Joseph Sinimalé s'exprime au micro de notre journaliste



• 10h45 - La baignade sera autorisée de 10 heures à 17h30. La mairie va réfléchir à augmenter les créneaux horaires.

• 10h43 - Willy Cail prend la parole, il indique que le dispositif à Boucan Canot "ne coûtera pas plus de 50 000 euros". Ce sera un dispositif provisoire avant l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour deux filets de baignades qu'espère installer la commune de façon pérenne à Boucan Canot et aux Roches Noires.

• 10h40 - Le test du filet installé aux Roches a pris trois mois et est hermétique et il n'y aura aucune prise accessoire selon l'élu Thierry Martineau



• 10h37 - Des spécialistes doivent confirmer que le filet n'est pas maillant pour les tortues

• 10h 35 - Joseph Sinimalé s'exprime à propos de la sécurisation de la plage de Boucan Canot. "Nous travaillons pour tester un filet qui va couvrir 4 590 m2. Les tests sont en cours", dit-il. "Nous allons partir sur un dispositif de filet de senne déjà utilisé en Afrique du Sud".

Le maire de Saint-Paul précise que ce filet ne sera pas opérationnel pour les vacances de janvier, mais, dit-il : "nous comptons le déployer au plus tard pour les vacances de mars 2018" promet Joseph Sinimalé

• 10h33 - 02 62 45 46 46 : c'est le numéro du répondeur téléphonique donnera la météo des plages aux baigneurs. Il sera actualisé deux fois par jour. Il indiquera aussi si le filet est opérationnel compte-tenu des conditions météo

• 10h321 - Des détails sont donnés sur le dispositif. Il faut une heure pour déployer le filet et 50 minutes pour le replier. Les MNS, des drones et des scooters des mers complèteront la surveillance du site.

• 10h28 - Le dispositif anti requin sera intégralement géré par les équipes de la commune, indique le maire de Saint-Paul

•10h25 - Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, est arrivé sur la plage. Il commence une conférence de presse. "Nous nous étions engagés a ouvrir la baignade avant les vacances scolaires nous tenons parole" dit-il. "Nous avons testé le filet pendant trois mois. La baignade sera sécurisée et le filet représente l'équivalent de 10 piscines municipales" ajoute-t-il

• 10h18 - Willy Cail de la mairie Saint-Paul indique comment sera géré le dispositif. Regardez

• 10h01 - L'installation du dispositif a coûté 27 000 euros. Le filet mesure 132 mètres en linéaire et couvre une zone de 4000 m2, explique Willy Cail directeur prévention et sécurité mairie Saint-Paul et couvre une profondeur de 2 m.

• 9h42 - Des touristes veulent se baigner, les MNS leur explique que ce n'est pas encore possible

• 9h40 - Un drone survole également la zone de baignade afin de s'assurer qu'aucun requin n'est présent à proximité du plan d'eau. Un jet ski inspecte aussi le secteur

• 9h37 - Il est indiqué à notre journaliste que la baignade sera à nouveau autorisée ce matin après l'installation de ce filet qui prendra environ une heure. Le dispositif sera inspecté, démonté et réinstallé quotidiennement

• 9h30 - Les maîtres-nageurs sauveteurs et les membres de la CISAN terminent l'installation du filet anti-requins Sur la plage des Roches Noires à Saint-Gilles-les-Bains.

