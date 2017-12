Plus de 15.000 personnes fêteront l'arrivée du nouvel an 2018 sur les plages de l'Ouest de la commune de Saint-Paul ce dimanche 31 décembre 2017. Notamment à l'Hermitage. Un réveillon de la Saint-Sylvestre sous haute surveillance. La mairie de Saint-Paul organisait ce jeudi matin 28 décembre 2017 la présentation du dispositif déployé pour cet événement. Objectif : garantir la sécurité et limiter les atteintes à l'environnement avec une concentration humaine très importante au mètre carré. Revivez notre live avec notre journaliste sur place. (Photo d'archives)

10 heures : Le commandant Nicolas Destriez de la gendarmerie de Saint-Paul espère que ce rassemblement se passera "aussi bien que l'an dernier où il y avait eu quelques rixes".

9h59 : Les pompiers auront un camion de lutte contre le feu avec 4 personnels, 1 véhicule de secours avec 3 personnels et 1 chef de groupe. Un renforcement du poste de la Saline avec 12 pompiers aura aussi lieu. L'élu Jean-Marc Aure s'exprime à nouveau en interview.

L'élu détaille le dispositif prévu pour le réveillon pic.twitter.com/SKfXSURtoL — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 28 décembre 2017

9h56 : En matière d'environnement, 7 points services seront mis en place entre la passe de l'Hermitage et l'hôtel Le Récif avec des toilettes chimiques réparties sur 5 zones. Des bacs à ordure et de collectes sélective seront disposés. 5 points propreté seront aussi installés au Cap homard, au "Terrain pompiers", à Trou d'eau avec deux autres points à l'Hermitage. Tamarun distribuera 3.000 sacs poubelles mis à dispositition par la commune.

9h54 : L'élu saint-paulois, Jean-Marc Aure, adjoint délégué à la sécurité s'exprime à son tour. Il évoque "la mise en place d'une circulation à sens unique dans le sens sud/nord dans la rue des Sables" avec un stationnement autorisé uniquement côté mer dans cet axe. Une fois toutes les places occupées, la rue sera fermée.

L'élu saint-paulois, Jean-Marc Aure, adjoint délégué à la sécurité à la mairie de @villesaintpaul, évoque le dispositif pour le réveillon du 31 décembre sur les plages de l'Ouest. pic.twitter.com/FrlEcUhGyI — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 28 décembre 2017

9h52 : Un scooter des mers pourra intervenir du poste des maîtres nageurs sauveteurs à la passe.

9 h 50 : Du côté des secours, 39 agents seront aussi sur le terrain dont 31 membres de la Croix blanche. Un poste médical composé d'un médecin, de deux infirmiers et de six secouristes et deux postes de secours à la passe de l'Hermitage et de l'Hermitage village seront aussi installés. Soit 14 personnes mobilisés.

9 h 45 : Plus de 15.000 fêtards vont se rassembler pour le nouvel an sur 10 kilomètres de plage. Un poste de commandement opérationnel sera installé au camping de l'Hermitage et 155 personnels seront mobilisés. 60 gendarmes, 30 agents de sécurité, 16 policiers municipaux et 10 agents de surveillance de la voie publique seront aussi présents afin d'encadrer cette manifestation.

9h42 : La conférence de presse démarre dans une salle de réunion. Le maire Joseph Sinimalé prend la parole. "Presque tous les Réunionnais viennent fêter cet événement exceptionnel. La ville et les services de l'État doivent prendre toutes les mesures pour que cet événement se passe dans de bonnes conditions", indique-t-il. Cela fait 7 ans que la commune accueille cette manifestation sur les plages de l'Ouest. Notamment à l'Hermitage.

