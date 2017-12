Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 heures

Guylaine et Georget Voltige, respectivement âgés de 71 et 72 ans, fêtaient leur cinquante ans de mariage ce vendredi 29 décembre 2017 à Saint-Paul. Le couple est originaire du quartier de Bois-de-Nèfles. Auparavant voisins dans la même ruelle, Georget a travaillé comme agent d'assainissement à Véolia et Guylaine est restée mère au foyer. De leur union est née sept enfants. Ils s'ocuppent également de dix petit-enfants. Lors de la célébration de ces Noces d'or, le conseiller municipal Christian Clain leur a remis un cadeau.

