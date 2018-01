Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'occasion de mettre un pied dans la vie active est offerte à une douzaine de jeunes Saint-Paulois recrutés en contrat Service Civique et dont l'une des missions sera de communiquer et d'informer sur le Conseil Local de Développement et le Conseil Citoyen. En lien direct avec ces dispositifs ils devront ainsi assurer une coordination entre la collectivité et les membres des CLD et des CC.

