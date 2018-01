Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

France Macé a eu 100 ans ce lundi 1e janvier 2018. Pensionnaire de l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, (Ehpad) du Centre Hospitalier Gabriel Martin à Saint-Paul, elle a reçu ce mardi 2 janvier la visite de Christian Clain, conseiller municipal de Saint-Paul. Originaire de Saint-Gilles-les-Hauts, France Macé a eu neuf enfants et compte à ce jour 15 petits enfants et six arrière-petits-enfants

