Une participation du public par voie électronique est organisée selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L. 123-19 du Code de l’environnement.

Le responsable du projet est :

Nom : Commune de Saint-Paul

Adresse : Hôtel de ville 97460 Saint-Paul

Les caractéristiques principales du projet sont les suivantes:

Le projet d’aménagement urbain et paysager Renaissance III, porté par la SEDRE, concessionnaire pour la commune de Saint-Paul, est situé en continuité du secteur de Plateau Caillou, sur les mi-pentes de la commune de Saint-Paul, au nord-ouest de l’île de la Réunion.

La ZAC Renaissance III est issue de la volonté de la ville de Saint-Paul de poursuivre son développement dans une logique d’équilibre :

Equilibre urbain en poursuivant l’aménagement des secteurs des mi-pentes déjà urbanisés, et une liaison urbaine entre les hauts et les bas de la ville de Saint-Paul ;

Equilibre fonctionnel par l’achèvement d’une phase d’urbanisation des mi-pentes dont la ZAC Renaissance II constitue la dernière pièce.

Le Terrain est localisé au lieu-dit "Les Combavas", en frange urbaine du quartier de Plateau Caillou. Au total, la ZAC Renaissance III couvre un périmètre de 90,38ha.

Les aménagements projetés dans le cadre de la ZAC comprennent :

Des logements (environ 2500) répartis en habitat collectif, semi-collectif et individuel ;

Un pôle de destination commerciale soit 24 000 m² ;

Des commerces de proximité soit 6 000 m² ;

Des bâtiments d’activité soit 6 000 m² ;

Des bâtiments d’activité tertiaire soit 20 000 m² ;

Des équipements publics soit 30 000 m²

Un parc urbain, des jardins publics et des secteurs qui resteront à l’état naturel soit 320 000 m² ;

Un parc de stationnement.

Suite à l’avis de l’Autorité Environnementale, il est prévu d’organiser une participation du public concernant l’étude d’impact du projet RENAISSANCE III, ainsi que son complément, éléments constitutifs du prochain dossier de réalisation. Le dossier sera déposé du 09 janvier 2018 au 09 février 2018 inclus, à la Direction de l’Aménagement Opérationnel et Programmation Logement sise au 1, rue Evariste de Parny 97460 Saint-Paul (face à l’office notarial) et sera également consultable sur le site de la Mairie ci-après. Le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture des bureaux et transmettre ses observations via l’adresse mail ouverte à cet effet : zac.renaissance3@mairie-saintpaul.fr

Du 09 janvier 2018 au 09 février 2018