Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 4 heures

Saint-Paul est désormais labellisée "Ville Active et Sportive". Délivré par le conseil national des villes actives et sportives, ce label a pour objet de valoriser les communes qui développent des politiques volontaristes pour promouvoir l'activité physique et sportive, sous toutes ses formes, et accessible au plus grand nombre. (photo d'archives)

