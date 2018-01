Plusieurs rencontres intergénérationnelles sont organisées dans le cadre des accueils de loisirs. Cette action qui a démarré depuis août 2017 a pour but de favoriser le vivre ensemble et vise à transmettre aux plus jeunes des valeurs. (photo Mairie Saint-Paul)

Lundi 8 janvier, au centre de l’Hermitage, les adhérents du Club Corail ont participé à une matinée d’activité de jeux lontan (kadok ek la kours goni) avec les marmailles. Le lendemain, au centre Jean Albany, les adhérents des clubs Capucines, Girimbelles, Bons Amis de la Saline ont partagé leurs souvenirs sur les fêtes de Noël dans la Saline. Mme Pamphil a profité pour faire son chant "Chère Élise". Les animateurs et les enfants ont fait une démonstration de danse Quadrille Créole sous la direction de Camille Mamosa, directeur adjoint du centre.

En bon artiste qu’il est, Michel Encana, incollable sur le sujet a profité de l’occasion pour disserter sur l’origine du Séga et effectuer des démonstrations des différents pas qui composent cette danse, entres autres le tèr à tèr, le chaloupé, le déhanché, le dos à dos et le plus connu " le piké ". Il est aussi revenu sur l’historique et les définitions du "maloya", "kabar", rappelant aux enfants les grandes dates qui ont marqué notre musique.



L’arrivée du séga pendant la période de la Contre-Danse avec la scottich, la polka, la mazurka, la valse… Bref, Michel Encana " la mett son grinn sel " quoi ! Mercredi 10 au Centre Louise Siarane à l’Etang, les adhérents du club les Pensées d’Eau de Savannah ont été accueillis en chanson et accompagnés à la guitare par un marmaille qui a interprété "Tite Fleur Aimée" (c’est le titre exact de cette valse créole qui date depuis 1920 écrit et composé par Georges Fourcade). Les granmounes ont joué aux dominos avec les enfants et sont revenus sur les souvenirs surtout sur la scolarité dann tan lontan.



