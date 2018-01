Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, la Réserve Naturelle Nationale de l'Etang Saint-Paul en partenariat avec l'Office de l'Eau Réunion, proposent des animations gratuites le samedi 3 février 2018 sur l'aire de pique-nique de Savanna pour découvrir l'Etang Saint-Paul, la plus grande zone humide des Mascareignes. (photo d'illustration)

Menacées par l’urbanisation grandissante et le développement des activités humaines, les zones humides sont vitales pour les populations et incontournables pour les villes d’aujourd’hui et de demain car elles constituent des réservoirs de biodiversité et des écosystèmes protégeant les hommes des catastrophes naturelles. Toutes les visites proposées sont gratuites.

Programme :



Visite guidée pédestre : Eau et milieu aquatique : à la découverte de la prairie humide / Dès 8 ans / Durée 1h45

Parcours pédestre pour découvrir l’eau et son cycle, la faune et la flore propre à la prairie humide à Paspalidium geminatum.

La visite se fera à deux voix avec un agent de la Réserve Naturelle et un agent de l’Office de l’eau

Départ à 9h30 et 13h30

Visite guidée de l’exposition : Mon Etang à Saint-Paul, mi koné, mi aim, mi protèz ! / Dès 8 ans / Durée 1h00

Pendant une heure découvrez, en compagnie d’un agent de la Réserve, l’exposition "Mon Etang à Saint-Paul, mi koné, mi aim, mi protèz !" créée avec l’Ecole Louise Siarane de Saint-Paul.

Départ à 9h30 et 11h00 et 14h00

Informations et réservations au 02 62 70 28 88.

Rendez-vous : Aire de pique-nique de Savanna – Rue Jules Thirel à Saint-Paul



