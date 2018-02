Ce jeudi 1er février 2018, les tests de 3 prototypes de filets innovants ont démarré sur le site de Boucan Canot. Les prestataires et le CRA (Centre de ressources et d'appui pour la gestion du risque requin) étaient sur la zone d'installation ce vendredi. Nous publions le communiqué du CRA ci-dessous.

Les tests dureront 6 mois pour évaluer les solutions proposées par les 3 sociétés prestataires sélectionnées (SUBSITECH, SA Coqueret, Eiffage) lors de l’appel à projets innovants réalisés par le CRA en 2017.

Le premier mois est une phase de mise au point, durée pendant laquelle les entreprises ont le droit d’intervenir autant qu’elles le souhaitent pour réparer et modifier les structures.

Au-delà, durant les 5 mois restants, avec des interventions encadrées par le CRA. Toute modification et réparation sera enregistrée pour contribuer à l’évaluation finale de l’efficacité des filets et les conditions de maintenance.

Au courant de l’année 2018, Les résultats de tests alimenteront les réflexions de la mairie de Saint-Paul et de son assistant à maitrise d’ouvrage pour construire le futur appel d’offre et analyser les réponses concernant les équipements des futures ZONEX de Boucan Canot et des Roches Noires.

Toutes les collectivités pourront s’appuyer sur les résultats d’évaluation pour envisager la sécurisation éventuelle des sites lorsqu’elles jugeront le projet adapté.

Ces tests s’inscrivent dans le cadre de la recherche de solution concernant les dégradations liées au courant et aux fortes houles sur les zones dites de "retour de plage". Ils permettront de fournir une réponse à la demande des partenaires financiers du CRA concernant les contraintes techniques liées aux variations des conditions marines sur ces zones de faibles profondeurs.

Leur installation a démarré le 12 Décembre. Les travaux ont alors connu, des interruptions liées au congés du BTP et aux conditions cycloniques du mois de Janvier.