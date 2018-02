Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

La deuxième session de visites pour le concours Cours et Balcons fleuris 2017/2018 s'est déroulée ce jeudi 1er février 2018. Plusieurs candidats inscrits à cette deuxième session se sont malheureusement désistés quelques jours avant le passage du jury car les mauvaises conditions climatiques et les pluies torrentielles générées par Berguitta avaient eu raison de leurs plantations. Pour d'autres, ces pluies furent plutôt bénéfiques et c'est avec beaucoup de convivialité que le jury a été accueilli au sein des jardins des différents candidats.

