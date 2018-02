Ce mercredi 21 février 2018, Saint-Paul lance une randonnée urbaine inédite baptisée : "Le Parcours des religions". Une façon de de découvrir les différents lieux de cultes de la ville. Nous publions ci-après le communiqué de présentation de cet événement. (Photo d'illustration)



Ce mercredi 21 février 2018, la ville d’Art et d’Histoire de Saint-Paul vous invite à une randonnée urbaine sur le thème des religions. Rendez-vous à 8 heures devant l’Église de la Conversion de Saint-Paul. À travers ce parcours de randonnée urbaine, vous partirez à la rencontre des différents lieux de culte de la commune.

Architecture et Histoire des lieux ainsi que des communautés religieuses vous seront présentées en binôme par le guide-conférencier et le référent religieux du site. La randonnée dure trois heures. Pensez au chapeau et à la bouteille d’eau. Les réservations pour participer à cette visite gratuite sont désormais closes.