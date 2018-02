Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Les abords de l'ancienne usine sucrière de Vue-Belle, à proximité de la piscine ont désormais fière allure. Avec sa pelouse et son parterre fleuri, l'aire de détente prend forme. Elle est réalisée au profit des riverains et du public de la piscine, et par les agents en Service Civique de l'Association Développement Secteur Saline (AD2S), en partenariat avec la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS).

