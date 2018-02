Afin de lutter contre la circulation de dengue, la commune de Saint-Paul en partenariat avec l'Agence régionale de Santé et l'association 3I, mèneront du mardi 27 février au jeudi 1er mars 2018 une opération de porte à porte sur le quartier de l'Étang afin d'éliminer les gîtes larvaires au sein des foyers et éviter ainsi la propagation du virus. Nous publions ci-après le communiqué de la collectivité. (Photo d'illustration)





Dans un second temps, la commune de Saint-Paul et le TCO mèneront une opération "vide fond de cour" et, de ce fait, invite les administrés des rues comprises dans le périmètre délimité en rose sur la carte à sortir leurs déchets et encombrants pour une collecte prévue le mardi 06 Mars 2018.



La dengue qui se transmet par l’intermédiaire des moustiques du genre Aedes est une maladie à fort potentiel épidémique et peut être grave. Dans certains cas, elle peut engendrer des formes sévères invalidantes, provoquer des complications pour les personnes à risque (enfants en bas âge, femmes enceintes, personnes âgées, etc.) voire être mortelle. Dans de nombreux cas, elle reste toutefois bénigne ou asymptomatique.