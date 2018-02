Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, était en visite ce mardi matin 20 février 2018 sur le chantier de l'ancienne usine sucrière de Vue-Belle dans le secteur de la Saline-les-hauts. en effet, Dans la poursuite des projets globaux d'aménagement du territoire saint-paulois, la maire de Saint-Paul entame des travaux de restructuration de l'ancienne usine qui, historiquement, était le poumon économique de ce quartier



Entouré par les directeurs des différents pôles de la mairie concernés par le projet (aménagement, patrimoine bâti, environnement, culture), du directeur général des services, Jean-Louis Nativel et du directeur général adjoint, Aldo Miquel le maire de Saint-Paul est venu faire un état des lieux. "Joseph Sinimalé s’est faufilé entre les ronces qui ont envahi l’espace, ainsi que les innombrables bouteilles abandonnées et les ferrailles qui n’ont pas entamé sa détermination" note la mairie de Saint-Paul. "L’ancienne usine de Vue-Belle est un élément indissociable du projet global d’aménagement de la Zac Saline" a souligné le maire saint-paulois. "Nous voulons mettre le patrimoine au service de l’économie et du développement" a-t-il ajouté.

"Après les procédures administratives pour désigner un prestataire, les travaux de nettoyage et de déblayage pourraient commencer dans les prochaines semaines. Reste après, avec différentes institutions à définir une affectation dans les murs de cette ancienne fabrique de sucre qui fut jadis le poumon économique du quartier et fit vivre de nombreuses familles de la Saline" termine la mairie de Saint-Paul.

