Compte tenu "des prévisions météo et des fortes pluies en lien avec la présence d'un système dépressionnaire", la ville de Saint-Paul indique procéder dès ce dimanche matin 4 mars 2018 à l'ouverture des cordons dunaires. La chaîne-mère du filet de baignade des Roches Noires devrait également être enlevée dans l'après-midi, pour prévenir les risques d'ensablement.

L'objectif : éviter les risques d'inondation sur les secteurs de l'Étang Saint-Paul, la ravine Saint-Gilles et le canal Saint-Charles.

De plus, en prévision des grosses houles de sud prévues ce week-end et début de semaine prochaine, la chaine mère (colonne vertébrale supportant le filet de baignade anti-requins de Roches-Noires installée sur le fond marin) sera totalement enlevée cette après-midi à cause de risque d’ensablement. La baignade ne se fera pas jusqu’à retour de conditions de mer plus favorables.