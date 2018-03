Après deux jours de suspension due aux conditions météorologiques et de circulation difficiles liées au passage de Dumazile près de nos côtes, les cours reprennent normalement demain mercredi 7 mars aux heures habituelles dans la quasi-totalité des établissements scolaires de Saint-Paul.

Seules trois écoles du cirque de Mafate (les écoles primaires Arthur Atache, de Roche Plate et de Marla) et trois autres de la Grande Fontaine / Laperrière (les maternelles Grande Fontaine et Laperrière et l’école élémentaire

Jean Luc Daly Eraya) resteront fermées ce mercredi.

Néanmoins, il est demandé à l’ensemble des parents de rester à l’écoute et attentifs aux informations diffusées sur les sites spécialisés et à la radio. Compte tenu d’une menace persistante de mauvais temps sur la région de

Saint-Paul durant la nuit, un point sera effectué très tôt demain matin sur les conditions de circulation. En fonction des résultats, la décision pourra être prise de maintenir l’ouverture ou de garder les écoles fermées.

Le maire de Saint-Paul compte sur la compréhension des parents d’élèves.