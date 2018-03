Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 8 heures

Le vendredi 9 mars 2018, l'école maternelle de Laperrière et le écoles Arthur Atache, Roche Plate et Marla (situées à Mafate), resteront fermées. Dans ces secteurs, les radiers sont toujours submergés et les sentiers sont impraticables. La ville de Saint-Paul informe que les cours reprendront normalement le lundi 26 mars 2018 après les vacances scolaires (Photo d'illustration)

