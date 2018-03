Ce vendredi 9 mars 2018, la municipalité de Saint-Paul a indiqué que l'accès au sentier du Bassin Vital de Saint-Paul était temporairement interdit jusqu'à nouvel ordre. En cause : la présence importante de moustiques, porteurs et transmetteurs potentiels du virus de la dengue sur le site. Pour rappel, le niveau 2B d'alerte a été décrété par l'ARS (Agence régionale de santé) de par la situation épidémiologique sur l'île.

"Considérant la lutte mise en place contre la propagation de la dengue et de par la circulation virale observée sur les quartiers de Bois de Nègles et centre-ville de Saint-Paul, considérant que la menace pour la santé est présente pour les usagers", l'accès du sentier au Bassin Vital à Saint-Paul est interdit temporairement sur la totalité du linéaire, ainsi qu'à tous les sentiers y menant et cela jusqu'à nouvel ordre.

Cette mesure sera maintenue "tant que la sécurité des utilisateurs des sentiers ne pourra pas être garantie".