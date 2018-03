La mairie de Saint-Paul va engager des travaux de protection de l'espace public suite au passage de la tempête " Dumazile " le 5 et 6 mars 2018, où la houle a considérablement impacté le littoral sur le site des Roches Noires. La baignade et les activités nautiques restent d'ailleurs interdites jusqu'à nouvel ordre. Nous publions ci-après le communiqué de la ville de Saint-Paul.

"Après autorisation des services de la DEAL pour une intervention sur le Domaine public maritime (DPM), la commune de Saint-Paul mettra en œuvre une carapace constituée de blocs rocheux de 1 à 3 tonnes sur environ 20 mètres linéaire au droit de l'esplanade.

Les travaux pourraient démarrer dans les prochains jours et s’étaler sur une semaine. Les services de la mairie font le maximum pour réalise cette opération avant la venue d’un autre événement cyclonique. Plusieurs dommages sont à déplorer : l'effondrement d’un mur de clôture et de l’accès à l’esplanade côté Nord et plus spécifiquement sur le poste de secours, la destruction du caillebotis et l'érosion du niveau de sable à l’avant du poste MNS etc.

Les dégâts causés par la tempête "Dumazile" sont donc très importants. Il en résulte une impossibilité manifeste d’activer une surveillance opérationnelle depuis le poste de secours et de pouvoir y déployer d’une part le dispositif de sécurisation de la baignade (petit filet de baignade ZONEX) et d’autre part les moyens de secours appropriés en cas de sauvetage (jet ski, paddle etc.) Les activités nautiques sur le plan d’eau de la plage des Roches Noires et la baignade restent donc interdites".