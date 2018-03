Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Du 15 au 24 mars 2018, la médiathèque Leconte Delisle de Saint-Paul participera à la manifestation "Dis-moi dix mots". Cette opération nationale relayée par les bibliothèques et les médiathèques a pour but de sensibiliser à l'usage de la langue française à travers dix mots choisis par les pays de la francophonie. La médiathèque a programmé plusieurs ateliers et assurera un espace volubile ouvert à tous autour de la parole.

