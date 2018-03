Dans le cadre de la lutter contre la dengue, la commune de Saint-Paul organise en marge des actions " vide fond' Kour " et " Allons met propre tout ansamn " des réunions d'information et de sensibilisation sur la dengue. La première aura lieu ce mardi 20 mars à la Maison de Santé de La Saline à partir de 8h30 (Photo d'illustration)

L’ARS rappelle qu'au cours de la semaine dernière (du 5 au 11 mars), 131 cas ont été confirmés, portant à 324 le nombre total de cas autochtones signalés en 2018. L’épidémie de dengue en cours prend de l’ampleur dans l’ouest et s’étend aux communes de l’ouest et du sud. Les cas se répartissent dans des zones de circulation active connues mais également de manière isolée dans de nouvelles zones à Saint-Paul: - Bois de Nèfles et La Plaine, Gare routière et Étang, Jacquot, Le Ruisseau, Plateau Caillou, Grande Fontaine, Bellemène, Saint-Gilles-les-Bains : Boucan Canot, Carosse, Grand-Fond