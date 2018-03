En marge des actions "vide fond de Cour", de collecte des encombrants (par le TCO) ou encore des actions de salubrité menées dans les différents quartiers de Saint-Paul, plusieurs réunions avec des agents de l'ARS OI auront lieu prochainement pour informer la population sur le risque de la dengue et les conseiller sur les bons gestes à adopter afin d'enrayer sa propagation.

Mardi 20 mars. Une réunion d’information s’est tenue ce matin à La Maison de la Santé, de la prévention et du bien-être à La Saline, plusieurs personnes se sont déplacées pour répondre à l’invitation. Leur objectif : mieux être informées sur l’épidémie de dengue qui sévit actuellement à Saint-Paul et connaître les bons gestes pour enrayer le virus. Deux agents de l’ARS ont rappelé les consignes afin de limiter la propagation de la dengue dans la commune, mais aussi sur l’intégralité du territoire.

Des gestes individuels que tout un chacun doit adopter : se protéger efficacement et éliminer les gîtes larvaires. "Plus de 400 cas de dengue sont répertoriés aujourd’hui, il faut absolument éliminer les gîtes larvaires. Les associations de quartiers ont aussi un rôle à jouer dans la transmission de ce message", explique Jean Raymond Zacore, agent de l’ARS et du groupe GIP LAV (Groupe d’Intérêt Public – Lutte Anti Vectorielle).

Car la lutte se mène aussi individuellement, en vidant les contenants à l’extérieur après les pluies, en évitant de stocker dans son jardin des encombrants pouvant devenir des nids de gîtes larvaires, en se protégeant ou en protégeant efficacement des moustiques (port de vêtement long, spray répulsif, spirales, plaquettes…). Des petits gestes qui permettent, si on les additionne un à un de limiter efficacement la multiplication des moustiques autour de ce foyer et par conséquent en réduisant le risque d’être contaminé.

- Consulter un médecin lors d’apparition de symptômes -

En cas d’apparition de symptômes (maux de tête, douleurs articulaires et musculaires, fatigue importante, vomissements, diarrhées, saignements des gencives, éruptions cutanées, fièvre importante), les agents insistent sur l’importance de consulter rapidement un médecin (maladie à déclaration obligatoire). Pour rappel, il existe quatre types de dengue. "La dengue peut être asymptomatique mais dans certains cas, elle peut s’avérer mortelle car elle peut déclencher une hémorragie interne", poursuit l’expert. Il est donc indispensable de protéger les personnes vulnérables : femmes enceintes, personnes âgées, malades, enfants en bas âge…

Les agents de l’ARS ont également éclairé la petite assemblée sur plusieurs points, notamment sur la durée de vie du moustique vecteur de la dengue. "Pour information, une femelle aèdes pond entre 50 et 70 œufs par ponte. Ces derniers peuvent rester deux ans inactifs, sans eau. Faites le calcul…"

Avec les événements climatiques actuels, chaleurs combinées à de fortes averses, les agents de l’ARS préconisent par exemple, de remplacer l’eau par du sable mouillé dans les coupelles afin de ne pas favoriser la ponte des femelles.

