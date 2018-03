La mairie de Saint-Paul annonce mardi 20 mars que la plage des Roches Noires est interdite d'accès jusqu'au vendredi 6 avril inclus pour permettre des travaux de remise en état. Nous publions ci-après l'intégralité des communiqués :

Le passage de Dumazile à proximité de nos côtes a occasionné de nombreux dégâts à la plage des Roches Noires et à ses abords immédiats. Concernant la remise en état du site, des engins devront intervenir sur la plage.



Aussi, afin de prévenir tout risque d'accident et garantir la sécurité des usagers, un arrêté municipal a été émis interdisant l'accès et la fréquentation sur tout le linéaire de la plage des Roches Noires du lundi 19 mars au vendredi 6 avril inclus.



www.ipreunion.com