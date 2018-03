Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Suite au dernier point épidémiologique de l'ARS et "par mesure de précaution", l'Etablissement français du sang La Réunion - océan Indien (EFS) reporte les collectes de sang qui devaient avoir lieu au magasin But de de Savannah (Saint-Paul) ce ce vendredi 30 mars 2018 et à la Salle de conférences ce mardi 3 avril.

Suite au dernier point épidémiologique de l'ARS et "par mesure de précaution", l'Etablissement français du sang La Réunion - océan Indien (EFS) reporte les collectes de sang qui devaient avoir lieu au magasin But de de Savannah (Saint-Paul) ce ce vendredi 30 mars 2018 et à la Salle de conférences ce mardi 3 avril.