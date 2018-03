C'est à la mairie annexe de Barrage que s'est tenue, après celle de La Maison de Santé, de la prévention et du bien-être de La Saline, une réunion d'information et de sensibilisation sur la dengue avec des agents de l'ARS OI ce mercredi 21 mars 2018.

Ces réunions ont pour objectif de mieux informer la population sur le risque de la dengue et la conseiller sur les bons gestes à adopter afin d’enrayer la propagation du virus.

Cet matin, la sensibilisation s’est aussi déroulée dans la rue ! Des actions de proximité qui visent à rappeler les gestes individuels : se protéger efficacement et éliminer les gîtes larvaires. Car la lutte se mène aussi individuellement, en vidant les contenants à l’extérieur après les pluies, en évitant de stocker dans son jardin des encombrants pouvant devenir des nids de gîtes larvaires, en se protégeant ou en protégeant efficacement des moustiques (port de vêtement long, spray répulsif, spirales, plaquettes…). Des petits gestes qui permettent, si on les additionne un à un de limiter efficacement la multiplication des moustiques autour de ce foyer et par conséquent en réduisant le risque d’être contaminé.

Consulter un médecin lors d’apparition de symptômes

En cas d’apparition de symptômes (maux de tête, douleurs articulaires et musculaires, fatigue importante, vomissements, diarrhées, saignements des gencives, éruptions cutanées, fièvre importante), les agents insistent sur l’importance de consulter rapidement un médecin (maladie à déclaration obligatoire).