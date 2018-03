Depuis le début de l'année 2018, plus de 400 cas de dengue ont été signalés. La Réunion a franchi début mars le seuil épidémique qui prévoit une mobilisation encore plus forte des différents acteurs de la lutte contre la propagation du virus. À Saint-Paul, malgré la mobilisation des agents de l'ARS, les opérations "vides fond' kour" et les réunions d'information à la population, la circulation virale se poursuit. Dans ce contexte,le SDIS est mobilisé pour participer à la lutte anti-vectorielle. 40 sapeurs-pompiers seront formés par l'ARS OI au centre de secours et d'incendie de Savanna ce vendredi 23 mars pour être déployés sur le terrain dès le lundi 26 mars. Nous publions-ci après leur communiqué.

Aujourd’hui, devant l’intensification de la circulation virale, et son extension à d’autres communes de l’Ouest et du Sud, l’Etat demande au SDIS 974 de venir renforcer les effectifs pour endiguer le phénomène.

L’objectif est de poursuivre et renforcer la stratégie LAV en place pour essayer de contenir la situation et d’éviter, ou au pire retarder autant que possible le passage en phase épidémique(extension large dans le département).

Pour répondre favorablement à cette sollicitation située en dehors de ses missions habituelles, le SDIS 974 mobilise 40 sapeurs-pompiers sur des opérations de sensibilisation et de traitement au sein des foyers de dengue identifiés sur la commune de Saint-Paul, en appui de celle du service de la LAV (ARS)

Les sapeurs-pompiers seront formé ce vendredi par les techniciens de l’ARS. ils seront déployés sur le terrain en début de semaine prochaine.

Concrètement, à la suite de leur formation, les sapeurs-pompiers, par équipe de 4 : 2 assurant le premier passage en porte-à-porte pour des actions de sensibilisation, d’élimination mécanique des gîtes larvaires, de recherche de cas de personnes porteuses de signes évocateurs de maladie en cours mais non encore déclarés, et les 2 autres assurant le traitement péri domiciliaire après mise en sécurité des personnes et des animaux sensibles avant traitement.

Pour ce premier mois, il a été convenu de concentrer les efforts sur la commune de Saint-Paul (Bois de Nèfles, La Plaine) impactée par une circulation virale très active.

Les sapeurs-pompiers assureront leurs missions du mardi au samedi inclus pendant 4 semaines. A l’issue de cette période, une évaluation sera réalisée.

Les objectifs de cette formation :

Connaître le descriptif du dispositif de lutte anti-vectorielle des produits de lutte, des règles de protection et de salubrité

Des techniciens de la LAV (ARS) et des officiers référents du SDIS encadreront la journée de formation. 40 sapeurs-pompiers volontaires seront formés

Les moyens matériels (déployés lors des actions sur le terrain) :

-Des équipements de protection individuels spécifiques pour ce genre de mission

-Des véhicules pour le transport des sapeurs-pompiers et du matériel (protections individuelles, matériels et produits de luttefournis par la LAV)

-Des outils de communication fournis par l’ARS pour sensibiliser les habitants sur le risque, les inciter à participer activement à une " lutte citoyenne " pour devenir le maillon essentiel de la lutte contre les moustiques et la propagation de la dengue sur notre territoire.



www.ipreunion.com