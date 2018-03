Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Les samedi 24 et dimanche 25 mars 2018, la Réserve naturelle de l'Étang Saint-Paul fête ses dix ans d'existence. Pour l'occasion, de nombreuses animations gratuites seront proposées au public tout le long d'un parcours de 5 villages. Savanna, la Cocoteraie, Bouillon, La Poudrière, et Moulin à eau seront animés par des associations du Tour des roches et les différent partenaires de la manifestations. La régie de la Réserve naturelle de l'Etang souhaite par ce biais montrer le potentiel économique de ce milieu et aussi sensibiliser le public au respect de l'environnement, à la protection de la biodiversité. Dans un contexte où la commune est particulièrement touchée par le virus de la dengue, l'ARS et Cycléa seront aussi présents pour informer la population sur la dengue et la sensibiliser au respect de l'environnement. Pour une démarche éco-responsable, des navettes gratuites seront mises à disposition des visiteurs. Nous publions ci-après les informations pratiques et le programme de ces journées.

