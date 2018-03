Dans le cadre du Contrat local de santé, la vile de Saint-Paul renouvelle l'opération "Santé et sobriété" pour sa troisième édition toute la soiré du samedi 24 mars 2018 aux abords des boîtes de nuit de Saint-Gilles. Des équipes se mobiliseront au village prévention sur l'avenue de Bourbon de 22 heures à 01 heure du matin pour distribuer de préservatifs et éthylotests dans les boîtes de nuit alentours. L'objectif est de sensibiliser la population sur les comportements à risque.

Pour la 3ème édition de sa " soirée Santé Sobriété " qui s’articule autour de 2 axes majeurs :

- La sensibilisation sur nos habitudes de consommation excessive d’alcool, de tabagisme et l’information/prévention sur les rapports sexuels non protégés

- la sensibilisation de la population autour d’un comportement citoyen sur nos routes.

Au coté de la mairie de Saint-Paul, les professionnels de santé, les équipes de la sécurité routière et les boites de nuits de Saint-Gilles se mobilisent pour concrétiser un village de prévention santé, avenue de Bourbon, sur le, parking jouxtant les 4 boites de nuit que sont Le Loft, Le Moulin du Tango, la Villa Club et le Beach Club. Nos équipes sillonneront les rues adjacentes et passeront dans les 4 boites de nuits partenaires de l’opération de 22h jusqu’ 01h du mat pour distribuer gratuitement des :

- éthylotest

- préservatifs

- bracelets brésiliens avec la mention " Santé Sobriété " pour ceux qui s’engagent à ne pas consommer de l’alcool avant de prendre le volant