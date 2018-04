Favoriser l'insertion sociale et professionnelle par le sport, des jeunes issus des quartiers prioritaires de Saint-Paul est l'objectif du "Parcours Citoyen Sportif" initié par l'Ufolep. Le dispositif implique 10 jeunes Saint-Paulois âgés de 18 à 25 ans.Depuis septembre 2017, ces jeunes Saint-Paulois bénéficient d'un accompagnement par des acteurs soucieux de leur avenir, dans un dispositif coordonné d'insertion.

La première étape de cette aventure s’est achevée en décembre dernier par l’organisation d’un voyage sportif durant lequel le groupe a pu se rendre à Perpignan, Paris et Barcelone afin de vivre l’expérience de la mobilité. Ils ont pu visiter deux clubs de rugby, l’USAP et les Dragons Catalans, au stade du Camp Nou. Ils ont également eu l’opportunité d’échanger avec de nombreuses personnes du milieu sportif, d’insertion et de l’animation.

Depuis Février 2017 ils ont intégré des associations saint-pauloises dans le cadre d’une mission de service civique afin d’acquérir une expérience professionnelle.

A partir de juillet, ils intègreront une formation Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Animation Loisirs Sportifs afin de se professionnaliser dans l’animation sportive. La finalité étant bien sûr de favoriser l’insertion professionnelle et sociale par l’activité sportive, la formation à l’animation sportive et à la citoyenneté de ces jeunes des quartiers prioritaires de Saint-Paul.

Joseph Sinimalé a rappelé que la Commune de Saint-Paul est attachée aux valeurs véhiculées par le sport et est convaincu que cela peut être un tremplin vers l’insertion. Le Maire de Saint-Paul félicite en ce sens l’engagement de l’Ufolep et souligne l’importance pour ces jeunes de s’engager dans un parcours de formation pour pouvoir s’insérer durablement dans la société et les encourage à avancer dans cette direction.

Jérome Fournier a ajouté que " Le projet Parcours Citoyen Sportif est une belle expérimentation qui allie mobilité, engagement citoyen et formation professionnelle que l’Etat se devait d’accompagner et soutenir à travers différents dispositifs ". L’ensemble des partenaires s’accordent sur l’évolution positive des jeunes au niveau leur comportement et leur prise de confiance, confirmés par un parent : " Ma fille était renfermée, difficile à vivre et démotivée. Aujourd’hui, je vois qu’elle a changé, qu’elle est épanouie et déterminée ".