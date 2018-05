La commune de Saint-Paul a lancé des travaux de restauration du canal du Bernica. Ce canal de l'Etang Saint-Paul, est envahi par une peste végétale la la prosopis juriflora. Durant ces travaux, les buissons seront arrachés tout le long du canal sur plus d'un hectare. Des plantes indigènes seront alors replantées pour favoriser la biodiversité sur le site.

Une pelle araignée a commencé les travaux d'arrachage aux abords du canal depuis quelques jours. L'arrachage est immédiatement suivi de broyage fin afin d'éviter les repousses. Dans un second temps, des espèces indigènes seront plantées au même endroit.

Les semences des espèces de sub-mangrove seront prélevées sur l’aval de l’étang. Les graines seront directement ramassées au sol. Les rhizomes de Phragmites mauritianus seront prélevés sur la prairie humide. Une dizaine de rhizomes d’une vingtaine de centimètre seront prélevés.

À travers la diversité de paysages hétérogènes attendue au sein de cette zone marécageuse, ce projet permettra un retour rapide d’espèces de graminée et de Cyperaceae, et celui d’espèces du milieu aquatique : grenouilles, anguilles, etc. La restauration de cette zone favorisera aussi son peuplement par des espèces d’oiseaux inféodées à des milieux plus ouverts comme le Héron strié.

