Avec le soutien de la Fondation Groupama pour la santé, l'association Arnemuse organise le dimanche 3 juin 2018,sur le site de l'Etang Saint-Paul, sa balade solidaire annuelle. L'objectif de cette marche solidaire est de collecter des fonds pour l'association Arnemuse qui oeuvre pour améliorer la prise en charge et l'insertion sociale des patients atteints de maladies neuromusculaires. L'année dernière, ce sont 1 000 marcheurs et quelque 18 000 euros qui ont été collectés. Rendez-vous à 9 heures sur le site de l'Etang Saint-Paul.

Les balades solidaires se tiennent partout en France. Elles sont organisées par la Fondation Groupama pour la Santé, en partenariat avec les élus des caisses régionales et des associations de lutte contre les maladies rares. La troisième édition locale est dans les starting-blocks du côté de chez Groupama Océan Indien qui espère faire autant, voire mieux, qu'à la précédente : 1 000 marcheurs et 18 000 euros de dons.

Nouveauté cette année, la balade solidaire a l'honneur de recevoir le parrainage de l'humoriste réunionnais Lino ! Elle débutera par une zumba en guise d'échauffement, préparant à la marche de 6 km sur le site de l'Etang Saint-Paul, et se poursuivra par un pique-nique offert par Groupama Océan Indien et de nombreuses animations avec enveloppes surprises, contes, musiques et un marché de producteurs bio…

Comme pour la précédente édition, l'intégralité des bénéfices de la marche sera reversée à l'association Arnemuse afin de soutenir son combat contre les maladies neuromusculaires, combat qu'elle mène depuis plusieurs années avec le Centre de Référence des Maladies Neuromusculaires et Neurologiques Rares rattaché au CHU de La Réunion.

La première balade solidaire, organisée par Groupama Océan Indien en 2016, a rassemblé près de 600 marcheurs, et plus de 12 000 euros de dons ont été collectés et entièrement reversés à Arnemuse. L'année dernière, le coup d'essai s'est confirmé, l'événement a rencontré un franc succès. Le nombre de participants avait presque doublé et les dons avaient augmenté de 50 % ! Cette réussite a valu à Groupama Océan Indien de recevoir, deux années de suite, le Grand Trophée de la Fondation Groupama pour la Santé, récompensant à la fois le plus grand nombre de participants et la plus grosse collecte de dons sur un seul département.

Toute l'équipe de Groupama Océan Indien espère retrouver un public encore plus nombreux sur le parking de l'Etang Saint-Paul dimanche prochain à partir de 9 heures, pour une journée festive et solidaire avec et pour les malades neuromusculaires.

