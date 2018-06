Inciter les Réunionnais et les touristes de passage sur l'île a (re)découvrir les nombreuses activités nautiques : plongée, voile, kayak, paddle, surfski, cata, balades en bateau ... pour vivre intensément La Réunion, est l'un des objectif du Festival de l'image sous-marine. La 4e édition aura lieu du 8 au 16 juin.

Piloté par l’Office de Tourisme de l’Ouest, Sciences Réunion (les organisateurs du Festival) et le Cluster maritime de la Réunion, cette manifestation vise également à mettre en valeur les beautés de l’océan au travers de documentaires et films, projetés pour la première fois à La Réunion, et sensibiliser le public à sa préservation. Ainsi, derrière les photographes et les vidéastes amateurs dont le talent est mis exergue, les nombreux atouts de l’Océan Indien et de La Réunion sont portés en lumière.

Journées d’activités nautiques et d’animations, visites guidées à la rencontre des baleines et des dauphins, découverte de la savane, matinée éco-responsables (plantations pour les tortues), visites du Floréal (navire de la Marine Nationale), projections… un programme riche et intense est concocté cette année encore.

www.ipreunion.com