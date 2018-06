Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 2 heures

Dans le cadre du PAO (Plan d'activité Occupationnelle) Santé, la commune de Saint-Paul, labélisée Ville Santé OMS multiplie les dépistages mobiles pour le plus grand confort et le bien-être des Saint-Paulois. Le premier test mobile du dépistage des hépatites se déroulera le 7 juin prochain de 9h à 12h au Case de l'Hermitage Fond de Puits. Pratiqués initialement à la Maison de Santé, de prévention et de bien-être à La Saline-les-Hauts, les tests pour dépister les hépatites ainsi que les infections sexuellement transmissibles (IST) vont se pratiquer également dans les Maisons pour tous ainsi que dans les Cases des quartiers de Saint-Paul.

