Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La seule fille réunionnaise championne de France de kick-boxing est Saint-Pauloise. Elle s'appelle Adrianna Siva et habite Barrage. Médaillée d'or, et également championne de La Réunion 2017-2018, elle a 17 ans et évolue dans la catégorie " Junior Combat 1ère année ".

