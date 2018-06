Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable, la Ville de Saint-Paul organise une journée d'animation sur le thème de la biodiversité dans le jardin de l'Hôtel de ville le samedi 9 juin 2018 de 9 heures à 16 heures. L'occasion pour la population d'être sensibilisé aux enjeux environnementaux. Au programme de cette journée : découvertes d'animaux de la ferme, et de rapaces, démonstration et fabrication de ruches, exposition pédagogie sur la fauconnerie. Deux envols de rapaces sont prévus à 11h et 16h.

