Ce jeudi 14 juin 2018, la Ville de Saint-Paul a décidé d'autoriser la pratique du surf sur deux nouveaux spots de Saint-Gilles les Bains : Boucan Canot et Roches Noires. Une autorisation qui se veut expérimentale et qui sera délivrée uniquement aux membres du pôle espoir de la Ligue de surf, à leurs partenaires et aux licenciés des compétitions. Voici le communiqué de presse de la municipalité :

"Boucan Canot et Roches Noires s’ajoutent désormais aux spots de Petit Boucan, l’Hermitage, les Aigrettes et les Brisants où la pratique du surf et des activités nautiques utilisant la force motrice des vagues est autorisée.

Cette autorisation à titre expérimental et jusqu’à nouvel ordre est délivrée au profit exclusif des membres du pôle espoir de la Ligue de surf, de leurs partenaires d’entraînement (listés par la Fédération française de surf et le Ministère des Sports sur proposition de la ligue réunionnaise de surf) et des licenciés des compétitions (proposés par les clubs et arrêtés par la ligue réunionnaise de surf).

Les activités visées ne peuvent se dérouler que de 9h à 15h, et uniquement à l’intérieur du périmètre des zones d’expérimentations (ZONEX) de la commune de Saint-Paul. Le nombre de pratiquants autorisés à se déployer simultanément dans le cadre d’une session (ZONEX) ne peut excéder 24 personnes.

Aussi, ce dispositif de surveillance et d’intervention est porté par la ligue réunionnaise de surf."