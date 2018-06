Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Les 9èmes Journées nationales de l'archéologie (JNA) se déroulent le vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin 2018. À La Réunion "le service régional de l'archéologie de la direction des affaires culturelles et le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines se mobilisent afin de faire découvrir au public le plus large, les trésors du patrimoine mais aussi les coulisses de la discipline" indique la préfecture. Cette année, les villes de Saint-Denis, Saint-Paul et Sainte-Rose s'associent à la manifestation.

