La mairie de Saint-Paul annonce l'annulation des deux soirées du Coco Beach prévues pour ce samedi 23 juin, la Sunset Party" et le "Speed dating". "Compte tenu du climat social peu propice à la tenue de manifestations festives sur le domaine public maritime, et plus particulièrement au sein des établissements de plages situés sur le DPM et pour lesquels des procédures judiciaires sont en cours, et face au risque de débordement , Joseph Sinimalé, le maire de Saint-Paul, a décidé d'interdire les deux événements festifs - Sunset party et Speed dating - programmés ce samedi 23 juin 2018 au restaurant le Coco Beach" indique le communiqué de la mairie

