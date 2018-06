Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

La première journée challenge régional de beach soccer se déroulera ce samedi 23 juin 2018 sur le terrain de beach soccer du front de mer de Saint-Paul. "La compétition est ouverte aux clubs et associations affiliés à la ligue réunionnaise de football (LRF), aux clubs de futsal, de foot entreprise et loisir s, aux associations sportives de beach soccer et à tout les joueurs licenciés de la LRF" souligne la LRF, organisatrice de l'événement par l'intermédiaire de sa commission du beach soccer et de sa commission régionale technique (Photo archives)

La première journée challenge régional de beach soccer se déroulera ce samedi 23 juin 2018 sur le terrain de beach soccer du front de mer de Saint-Paul. "La compétition est ouverte aux clubs et associations affiliés à la ligue réunionnaise de football (LRF), aux clubs de futsal, de foot entreprise et loisir s, aux associations sportives de beach soccer et à tout les joueurs licenciés de la LRF" souligne la LRF, organisatrice de l'événement par l'intermédiaire de sa commission du beach soccer et de sa commission régionale technique (Photo archives)