Le Grand Boucan édition 2018 c'est aujourd'hui, dimanche 24 juin, à partir de 14h, à Saint-Gilles. Cette année encore, la Compagnie Pôle Sud organise cet évènement. Pour sa 22e édition, ce grand carnaval devrait encore réunir des milliers de spectateurs, déguisés ou non, même s'il est vrai que l'idée est que chacun puisse venir déguisé. Surtout, le public en liesse pourra s'amuser et profiter du grand défilé des chars colorés, et de toutes les prestations scéniques des nombreux participants. Cette année le thème est "inventions et découvertes" (Photo archives)

Le Grand Boucan se veut être l'un des événements les plus festifs et originaux de l'île de la Réunion. Les rues de Saint-Gilles s’imprégneront de cette ambiance festive et seront très animées.

La circulation est donc interdite dans les rues de Saint-Gilles de 13h à minuit, et des navettes gratuites Kar’Ouest seront déployées sur le parking Nord : Quick et Simply ; et sur le parking Sud : Rond point de l’Hermitage, route cannière, de 13h à minuit.

L'accès à la manifestation se fait par Saint-Gilles les Bains : centre ville et plage des Brisants.

Durant le défilé une quarantaine d'associations sont à découvrir : Tambours sacrés, Gran Pat, Le Cerveau, ATM, Char Marmailles, Lespri Maloya, Ylang Ylang, 974 Perkus, Génération Réunion 2000, et encore plein d'autres. Des nouvelles recrues du défilé témoignent d'ailleurs de l'engouement croissant pour le Grand Boucan. Et évidemment, à retrouver l'incontournable Roi Dodo, qui brulera le soir arrivé sur la plage des Brisants.





Plus d’informations sur le défilé et le plan de circulation ici.



Surtout, pour que ce Grand Boucan 2018 se déroule sans heurts et demeure festif, la sécurité prime. Lire aussi : La sécurité en priorité

Enfin, voici le déroulé des festivités :

14h15 : Départ

17h : Arrivée du Roi Dodo, spectacle New Gravity et animation Bulles Géantes sortie Sud

Aux Brisants :

17h-20h : Big Fiesta avec Djs : Bouba, Seb sur Set, Freeman, Cut et Nico.

19h : Le Roi part vers la plage

20h : Spectacle de feu, parking des Brisants avec Gran Pat

20h30 : Le Roi brûle suivi d’un feu d’artifice

21h : Concert Da Poulpe fiction and Guests

22h-23h : Retour de la Big Fiesta

Au forum :

19h : Interface Hip-Hop

Rendez-vous ce dimanche à Saint-Gilles pour le Grand Boucan !