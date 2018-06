Publié il y a 55 minutes / Actualisé le Jeudi 21 Juin à 16H43

Organisée conjointement par la Mairie de Saint-Paul et le CEDAACE, la finale du concours " Place à l'Orthographe " a été remportée par Emma YOU SEEN de l'école Rosalie Javouhey pour les CM1, et Emmy LARGUIER de l 'école de Grand Fond chez les CM2.

Organisée conjointement par la Mairie de Saint-Paul et le CEDAACE, la finale du concours " Place à l'Orthographe " a été remportée par Emma YOU SEEN de l'école Rosalie Javouhey pour les CM1, et Emmy LARGUIER de l 'école de Grand Fond chez les CM2.