Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Le défilé de chars aux airs de carnaval de Rio traverse les rues de Saint-Gilles ce dimanche 24 juin 2018 après-midi. Musique, couleurs, costumes farfelus et bonne humeur se sont donnés rendez-vous pour ce Grand Boucan 2018. La compagnie Pôle Sud organise la 22ème édition de ce grand carnaval avec pour thème cette année "inventions et découvertes". Une quarantaine d'associations défile et présente aux nombreux participants des prestations scéniques à la hauteur de l'évènement. Toutes une logistique a permis d'assurer la sécurité des participants pour ce défilé avec la mise en place de navettes. La clôture du défilé est prévue après 20 heures avec la traditionnelle "roi dodo" qui sera brûlé sur la plage des Brisants. La fiesta se poursuivra avec une programmation musicale. Suivez notre live

Le défilé de chars aux airs de carnaval de Rio traverse les rues de Saint-Gilles ce dimanche 24 juin 2018 après-midi. Musique, couleurs, costumes farfelus et bonne humeur se sont donnés rendez-vous pour ce Grand Boucan 2018. La compagnie Pôle Sud organise la 22ème édition de ce grand carnaval avec pour thème cette année "inventions et découvertes". Une quarantaine d'associations défile et présente aux nombreux participants des prestations scéniques à la hauteur de l'évènement. Toutes une logistique a permis d'assurer la sécurité des participants pour ce défilé avec la mise en place de navettes. La clôture du défilé est prévue après 20 heures avec la traditionnelle "roi dodo" qui sera brûlé sur la plage des Brisants. La fiesta se poursuivra avec une programmation musicale. Suivez notre live