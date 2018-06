Dans le cadre de la politique de la ville, la mairie de Saint-Paul, en partenariat avec l'État (Commissariat général à l'égalité des territoires- CGET), le département, la Sedre, la SIDR et SHLMR, organise la 2ème édition des Jeux intercitoyens. Ca commence dès 9h, ce samedi 30 juin 2018, au parc arc-en-ciel de Plateau Caillou.

Six quartiers prioritaires : Plateau Caillou, Fleurimont, Corbeil/Étang, Savanna, Grande Fontaine et Saint-Paul périphérie/centre-ville relèveront le défis de s’affronter sur un parcours dit "parkour du combattant" avec: franchissement aérien, tyrolienne, seau percé, puzzle géant, course goni, colin maillard, course la roue, sklaline, entremêlés et bien d’autres activités qui feront le bonheur des plus coriaces.

L’objectif étant de mettre en avant la mixité, la solidarité et la cohésion des familles de ces quartiers.

Cette action qui durera jusqu'à 15h30, réunit plus de 180 personnes.

Voici le programme :

9h00 Accueil des participants en moringue

9h30 Discours des officiels

9h45 Echauffement : Zumba

10h00 Démarrage du challenge par vague

10h00 à 11h30 : 1ère vague

11h30 à 13h00 : 2ème vague

13h00 :

- Repas

- Interlude : démonstration danse en ligne sur podium

14h00 :

- Reprise du challenge

- Réalisation d’une fresque sur l’opération Léonard de Vinci

14h à 15h30 : 3ème vague

15h30 : Remise des récompenses