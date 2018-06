Ce vendredi 29 juin 2018, le jardin de l'Hôtel de ville de Saint-Paul accueille les oeuvres d'art en matériaux recyclés créées par les enfants des garderies périscolaires du territoire saint-paulois. Ces oeuvres sont le résultats d'un concours organisé par le pôle développement durable de la commune en concertation avec le conseil municipal des jeunes. Il avait pour objectif d'inviter les enfants des garderies à réfléchir sur les thématiques environnementales dans le cadre de al semaine du développement durable. C'est la garderie périscolaire de Grand Fond à Saint-Gilles qui remporte le concours. Ces enfants seront récompensés par une balade en bateau.

Le concours pour lequel 20 garderies ont candidaté consistait en la création d'une oeuvre à partir d'objets ou matériaux recyclés. Pendant trois semaines, les enfants n'ont pas ménagé leurs efforts pour créer une oeuvre collective mêlant divers matériau glanés dans les poubelles, dans la nature, dans la cour de leur école, ou même provenant de chez eux.

Ainsi, au gré de leur imagiantion et avec l'aide des animateurs, les bidons vides se sont transformés en masques africains, les rouleaux de papier toilette se sont assemblés pour former un vélo et les timbales en plastiques se sont ralliées aux briques de jus pour former un incoryable dodo. Tortues géantes, schtroumpfette, ou encore toutous sont autant d'oeuvres que le public pourra découvrir. Exposé ce vendredi 29 juin dans le jardin de la mairie de Saint-Paul, les oeuvres seront ensuite visibls à la médiathèque Leconte Delisle du front de mer à partir du mardi 3 juillet juqu'à la fin des vacances scolaires.

Karine Elly-Hermet, responsable du service Développement durable à la mairie de Saint-Paul, détaille les objectifs visés par ce concours. Regardez :

