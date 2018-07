Pour la 3ème année scolaire consécutive, l'école Jasmin Robert de Sans-Souci propose aux enfants de participer à la construction du devenir de leur quartier. Une initiative portée par la Ville de Saint-Paul et la SEMADER, en partenariat avec le CAUE sur le volet de l'expertise et de la pédagogie.

Sensibiliser les plus jeunes aux nouveaux enjeux urbains et au développement durable et les impliquer dans la construction de leur futur quartier, c'est tout l'enjeu de ce projet à la démarche participative et pédagogique. Depuis 2015, la ZAC de Sans-Souci est en cours d'aménagement, ce qui a pour effet de restructurer aussi tout le bourg, et, au passage de mettre en valeur le patrimoine vivant existant.

Le 3 juillet, l’équipe encadrante du projet et les élèves de cinq classes de l’école Jasmin Robert (du CP au CM2) ont présenté leurs travaux annuels autour du thème " Architecture et Environnement ". Leurs créations résument la vision des habitants de Sans-Souci, à travers la valorisation du patrimoine naturel et vivant du quartier (citerne rouge, sentier canalisation des Orangers vers Mafate, sentier Rivière des Galets, les arbres remarquables…), la transmission de la mémoire entre les générations, et le lien à la Nature et à la solidarité via l’aménagement de jardins partagés.

Cette initiative citoyenne, qui bénéficie depuis trois ans d'une forte implication de tous les acteurs du projet, anime le volet de dynamique sociale et d’insertion actuellement en cours dans le quartier de Sans-Souci. Ce projet devrait être reconduit pour trois nouvelles années. "Dessine zot avenir", un projet plein d'espoir d'avenir pour les marmailles impliqués !