Pour célébrer les 70 ans de mariage Marie Eva et Jocelyn, la ville de Saint-Paul représentée par Claude Moutouallaguin Allagapachetty, adjoint au maire, a offert au couple un bouquet de fleurs ainsi qu'un présent de la part de la collectivité.

Ils se sont rencontrés en 1947, Marie Eva Nima avait 16 ans et demi et vivait à Saint-André, Jocelyn Lauret au Port dont il est originaire. Elle était couturière, lui travaillait dans les chemins de fer puis a été ambulancier à l’hôpital psychiatrique de Saint-Paul durant 23 ans avant de prendre sa retraite.

Le jeune couple s’est fiancé le 31 mars 1948 et s’est marié le 8 juillet de la même année. De leur amour est né cinq enfants, trois garçons et deux filles. Aujourd’hui, la famille Lauret, installée dans la rue Saint-Louis depuis 1965 dans une maison qu’elle a bâti, compte 15 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants.

Toute la famille ainsi que leurs amis ont été conviés au renouvellement de leurs vœux le dimanche 8 juillet à l’Eglise. On leur souhaite encore beaucoup d’années de bonheur et pouvoir célébrer, dans cinq ans, avec eux, leurs noces d’albâtre.