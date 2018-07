Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 1 heures

Pendant la dernière quinzaine de juillet, plusieurs rues vont connaître les aménagements momentanés du stationnement et de la circulation.

Dans le cadre de la manifestation " Opus Pocus ", le stationnement sera interdit rue Evariste de Parny sur les emplacements situés au droit du restaurant " La Cerise " ainsi que sur la moitié du parking du Pôle Technique, du 17 juillet à partir de 18h au 20 juillet à 9h. Attention, la circulation sera interdite, sauf pour les véhicules de sécurité et de secours, le 19 juillet, de 17h à 01h rue Evariste de Parny, portion comprise entre les rues Suffren et Général de Gaulle, rue Eugène Dayot, portion comprise entre les rues Evariste de Parny et Marius et Ary Leblond.

