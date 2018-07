Samedi 14 juillet, sur le Front de Mer, la Mairie et Artel proposent une initiation au TeqBall. Ce sport urbain très tendance, qui se joue autour d'une table, peut se décliner en plusieurs variantes : football, ping-pong, volley, tennis et squash.

Le jeu se déroule autour d’une table et consiste à renvoyer le ballon de l’autre côté de la table avec trois touches maximum. Ce jeu permet de travailler ses compétences techniques, sa concentration et son endurance. C’est du foot, sans contact, sans tacle et donc sans blessure. La version volley, à découvrir aussi samedi, se joue à 4 joueurs avec un filet. Quant au TeqTennis, il peut se jouer sous la version ping-pong ou la version tennis classique. Les règles vous seront expliquées lors de cette journée d’initiation, qui débute à 10 h samedi sur le parking en face de la Rue Suffren du Front de Mer.

ml/ipreunion.com