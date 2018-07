Tous derrière les Bleus ! Les villes de La Réunion s'organisent pour diffuser le match de la finale de la coupe du monde de football 2018. Si vous voulez vivre ce match qui opposera l'équipe de France à la Croatie dans une ambiance "Fan zone", ci-dessous, la liste des villes et lieux où sera diffusé le match (photo d'archives)

Saint-Denis

Venez vivre ce moment historique au Petit Stade de l’Est en encourageant les Bleus devant l’écran géant mis en place par la Ville. Rendez-vous dès 17h30 au petit stade de l'Est

Saint-Paul

Dans le cadre des fêtes de Saint-Paul, la finale qui opposera les bleus aux Flamboyants Croates sera diffusée sur écran géant au parc Expobat dimanche 15 juillet dés 19h.

Saint-Leu

La municipalité organise une retransmission de la finale de la Coupe du monde de football sur le parvis de l'Hôtel de ville de Saint-Leu le dimanche 15 juillet. Afin de sécuriser les abords de la mairie à l'occasion de cette retransmission, la circulation et le stationnement seront interdits de 17h jusqu'à la fin du match sur la rue Général Lambert, entre l'allée de la mairie et la rue de la marine. Une déviation sera mise en place par la rue Haute et la rue de la compagnie des Indes.

Le Port

Deux lieux ont été choisis par la mairie du Port pour le diffusion de la finale de la coupe du monde opposant la France et la Croatie : le Kabradok et la mairie annexe de La Rivière des galets. Les supporters sont attendus à 18 heures.

Saint-Benoît

La Ville de Saint-Benoît et la FNAC de Saint-Benoît se mobilisent pour faire vivre au public cet événement exceptionnel en direct au cinéma Cristal dès 17h30

"Un quiz sur la Coupe du monde 2018 sera organisé avant le match et pendant la mi-temps et de nombreux cadeaux seront à gagner : des accessoires aux couleurs de la France mais aussi une X-BOX, des jeux vidéo, des casques et manettes pour console, des écouteurs, CD, livres, des cartes de fidélité à la FNAC...L'association Diatsika sera présente pour mettre l'ambiance avant le match et pendant la mi-temps. Rendez-vous au public dès 17h30 pour jouer et tenter de gagner les nombreux lots" annonce la mairie.

Bras Panon

Gymnase Paul Moreau, dès 17h

Saint-André

La ville ouvrira une fan zone pour la retransmission sur écran géant de la finale de la Coupe du monde de football qui opposera la France à la Croatie au Gymnase Michel Debré à partir de 17H00 ce dimanche 15 juillet 2018.

"Pour des raisons de sécurité et sur les instructions du Ministère de l’Intérieur transmises aux municipalités, ce type de rassemblement doit se faire dans un espace clos et délimité, permettant notamment aux autorités de contrôler les entrées et sorties. Plusieurs points de filtrage avec fouille des bagages et "palpations de sécurité" seront mis en place à l'entrée du gymnase. La vente et la consommation d’alcool seront interdites au gymnase Michel Debré et dans un rayon de 200 mètres du lieu du rassemblement" indique la mairie.

Saint-Joseph

La Fanzone sous la Halle, ouvrira ses portes dès 14h avec, en ouverture, la finale du tournoi FIFA E-sports mis en place auprès des jeunes des quartiers tout au long de la Coupe du Monde. Suivront des animations jusqu'à la diffusion du match à 19h.

Saint-Pierre

Fan zone en contre-bas de l'Hôtel de Ville

La Possession

Gymnase Gaston Dumesnil, dès 18h

Saint-Louis

Stade Théophile Hoarau, dès 18h

Sainte-Rose

Salle Yves Montand, à 19h



